Persib Menang Dramatis dari Persis, Cek Klasemen

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung menang 2-0 dari Persis Solo pada pekan ke-10 BRI Super League di Gelora Bandung Lautan Api, Senin (27/10) malam WIB.

Kemenangan yang dramatis, lantaran Si Maung Bandung meraih tiga poin tersebut dengan sepuluh orang pemain.

Persib harus bermain dengan sepuluh pemain setelah Lucho Guaychocea kena kartu merah pada menit ke-28.

Lucho 'mandi lebih cepat', tetapi pemain Argentina itu sudah menyumbang gol di menit ke-13. Uiliam Baros menambah keunggulan Persib pada menit ke-49 di laga pemungkas pekan ke-10 itu.

Persib kembali ke papan atas klasemen (Top 6) sekaligus menjaga rekor kemenangan di empat laga terakhir, dua di AFC Champions League Two dan dua di Super League. (pci/jpnn)

Klasemen BRI Super League

ileague