Persib Menang Dramatis di Kandang Bhayangkara, Bojan Hodak Ungkap Kekacauan

jpnn.com - Persib meraih kemenangan secara dramatis dengan skor 2-4 setelah sempat tertinggal dua gol dari tuan rumah Bhayangkara FC dalam laga pekan ke-30 BRI Super League 2025/2 di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung.

Empat gol Persib dicetak oleh Federico Barba (45+2'), Berguinho (49'), Beckham Putra (60'), dan Adam Alis (89').

Sementara Bhayangkara FC melesakkan dua gol yang dibuat oleh duo striker Afrika, Henri Doumbia (6') dan Moussa Sidibe (26').

Di penghujung waktu, The Guardians—julukan Bhayangkara FC—hampir saja menggagalkan kemenangan Persib, andaikan dua gol yang dicetak Dendy Sulistyawan dan Privat Mbarga tidak dianulir wasit karena offside.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengatakan anak asuhnya melakukan kesalahan di menit-menit awal pertandingan.

Para pemain tidak menjalankan strategi sesuai rencananya, dan justru digempur habis-habisan oleh Bhayangkara FC.

Ketajaman lini depan Bhayangkara malam ini dipertontonkan.

Kolaborasi apik antara Privat Mbarga, Moussa Sidibe, dan Henri Doumbia, terbukti ampuh merepotkan lini pertahanan Persib.