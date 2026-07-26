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Persib Menang Lawan Arema FC, Igor Tolic Tersenyum Bahagia

Persib Menang Lawan Arema FC, Igor Tolic Tersenyum Bahagia
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Pelatih Persib Igor Tolic dan pemain Dedi Kusnandar dalam konferensi pers pascalaga melawan Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic tak bisa menyembunyikan perasaan bahagia seusai timnya memenangkan laga perdana babak penyisihan Grup A Piala Presiden 2026 melawan Arema FC.

Pertandingan yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung itu berakhir dengan skor 1-0 untuk tuan rumah.

Satu-satunya gol dicetak oleh Uilliam Barros di menit 24 lewat skema umpan silang Berguinho. Bola berhasil di sudut sempit gawang yang dijaga Adi Satryo.

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Selain itu, pertandingan ini juga jadi debut seluruh pemain baru. Pelatih Igor Tolic langsung menurunkan penggawa 

Balsa Sekulic, Ikhwan Tanamal, Gabriel Mutombo, Luka Menalo diplot sejak babak pertama, sedangkan Gakuto Notsuda masuk di paruh kedua.

Performa kelima pemain anyar itu mendapat respons positif dari pelatih, juga Bobotoh.

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Igor mengatakan, dia puas dengan permainan yang ditampilkan anak asuhnya di laga malam ini. 

Pemain yang baru berkumpul kurang dari sebulan lalu itu berhasil menciptakan kelompokan dan kepaduan antarlini di lapangan.

Pelatih Persib Igor Tolic mengaku puas dengan performa anak asuhnya di laga perdana Piala Presiden melawan Arema FC yang berakhir dengan kemenangan 1-0.

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