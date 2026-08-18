Persib Menang, Pembuktian Mariano Peralta Ditunggu Lagi Hari Ini

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung menang atas Sabah FC dengan skor 3-0 pada laga pramusim Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Sabtu (15/8).

Pemain Persib Mariano Peralta menyatakan senang menciptakan gol perdananya.

Peralta yang didatangkan dari Borneo FC sebagai pemain terbaik Super League musim lalu, mencetak gol pada menit ke-28 dari titik penalti.

"Tentu sangat penting gol itu, untuk kemenangan tim dan bagi saya pribadi untuk mendapatkan kepercayaan diri lagi, tetapi yang utama tetaplah membantu tim menang," kata Peralta di sela-sela latihan bersama timnya di Bali United Training Center, Senin.

Penyerang berusia 28 tahun itu membuat debut bersama Persib pada semifinal turnamen pramusim Piala Presiden 2026 menghadapi Persija dan diturunkan lagi pada laga final menghadapi Persebaya.

"Setiap hari saya merasa lebih baik. Pertandingan kemarin hasilnya baik, lalu tim mulai komplet, saya merasa kian baik," kata dia.

Peralta akan menunjukkan aksi-aksinya lagi dalam laga pramusim P Dewa Challenge Series melawan Bali United, hari ini Selasa (18/8).

Setelah laga itu, laga kompetitif terdekat Persib ialah melawan Manila Digger di kandang pada 31 Agustus dalam Kualifikasi Liga Champions Asia Dua 2026/27.