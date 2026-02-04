Persib Mendatangkan Striker Spanyol Sergio Castel, Kuota Berlebih
jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung menambah pemain baru untuk putaran kedua Super League 2025/26.
Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar pun memberi bocoran ihwal sosok pemain anyar tersebut.
Pemain baru yang dimaksud ialah Sergio Castel, penyerang asal Spanyol yang sebelumnya membela klub Apollon Limassol,
"Namanya Sergio Castel dari Spanyol, dia striker (penyerang)," kata Umuh saat dihubungi, Rabu (4/2).
Haji Umuh mengungkapkan, saat ini pemain baru tersebut sedang dalam perjalanan menuju Indonesia.
Manajemen belum secara resmi mengumumkan Sergio Castel sebagai rekrutan anyar.
"Sudah mau datang. Sudah diumumkan gitu aja lah," tuturnya.
Dengan kedatangan Sergio Castel, otomatis kuota pemain asing Persib berlebih. Akan ada satu pemain yang diprediksi keluar, dengan status pinjaman atau dilepas.
Umuh Muchtar mengumumkan sosok pemain baru Persib Bandug, yakni Sergio Castel. Berikut identitasnya.
