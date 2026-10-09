Persib Mengamuk setelah Tertinggal di Tailan, Haji Umuh: Mental Baja!

jpnn.com - Sempat tertinggal dan membuat pendukungnya tegang, Persib Bandung sukses mengukir remontada fantastis di kandang klub Tailan, Port FC.

Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar tak bisa menyembunyikan rasa bangganya setelah Maung Bandung mengalahkan tuan rumah Port FC dengan skor 3-1.

Laga perdana Grup B ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/27 di Thammasat Stadium, Kamis (8/10/2026) malam, berlangsung penuh drama.

Baca Juga: Pihak Shopee Cup Sebut Persib Gemilang dan Penuh Gaya

Persib sempat tertinggal lebih dulu melalui gol penalti Jude Bell. Namun, Pangeran Biru bangkit dan mencetak tiga gol balasan melalui Mariano Peralta, Berguinho, dan Luka Menalo pada menit-menit akhir.

Pria yang akrab disapa Haji Umuh itu mengaku tegang saat menyaksikan perjuangan anak asuh Igor Tolic. Menurutnya, masuknya sejumlah pemain pada babak kedua menjadi salah satu faktor yang mengubah jalannya pertandingan.

"Sangat menegangkan ya. Dan kami sudah (kalah) 1-0, sudah pas menit-menit terakhir juga di babak kedua ya. Kami semua tegang. Setelah penggantian ada Mariano Peralta sama Thom Haye, ya di situ juga ada Dedi, ada Balsa. Nah itu meyakinkan dan sangat (terlihat) berubah sekali," kata Umuh di Bandung, Jumat (9/10).

Menurut Umuh, permainan Persib sebenarnya sudah menunjukkan kualitas sejak babak pertama. Namun, masuknya sejumlah pemain memberikan energi tambahan hingga Port FC kesulitan menghadapi tekanan Maung Bandung.

"Ya babak pertama juga bukan jelek, mereka tuh permainan hebat. Tapi setelah dua ini masuk, ada Dedi, juga ada Balsa, berubah. Di situ mereka kewalahan. Karena ini empat ini juga memberikan semangat dan memberitahukan apa yang disampaikan oleh pelatih," ungkapnya.