Persib Menghadapi Musim Terpadat, Igor Tolic Belum Berani Ambil Langkah Ini

jpnn.com - Persib Bandung mulai menyiapkan rencana untuk menghadapi musim 2026/27.

Namun, tim pelatih enggan terburu-buru menentukan arah persiapan Maung Bandung.

Skuad Persib dijadwalkan kembali menggelar latihan pada awal Juli mendatang setelah para pemain menikmati masa libur.

Maung Bandung akan menghadapi tantangan berbeda dibanding musim-musim sebelumnya.

Selain mempertahankan gelar di kompetisi domestik, Persib juga dijadwalkan tampil di ASEAN Shopee Cup dan playoff AFC Champions League Two (ACL Two).

Tak hanya itu, Piala Indonesia yang masuk dalam rencana operator kompetisi ILeague juga berpotensi kembali digelar musim depan.

Padatnya agenda tersebut membuat tim pelatih memilih berhati-hati dalam menyusun program. Berbagai aspek masih dipelajari sebelum keputusan final ditetapkan.

Pelatih Persib Igor Tolic mengungkapkan pihaknya masih menunggu kepastian kalender pertandingan dari seluruh kompetisi yang akan diikuti klub.