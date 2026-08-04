Persib Mewaspadai Lemparan ke Dalam Persija, Cek Jadwal Semifinal Piala Presiden 2026

jpnn.com - BALI - Persib Bandung berambisi menundukkkan Persija Jakarta demi menembus final Piala Presiden 2026.

Persib vs Persija menjadi laga pertama semifinal Piala Presiden 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) sore WIB.

Berbekal catatan sempurna di fase grup, skuad Maung Bandung datang dengan kepercayaan diri tinggi untuk menjaga asa meraih trofi pramusim.

Pangeran Biru tampil impresif sepanjang penyisihan Grup A.

Tim asuhan Igor Tolic menyapu bersih tiga pertandingan dengan kemenangan 1-0 atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers FC.

Raihan sembilan poin tanpa sekalipun kebobolan menjadi modal berharga menghadapi Persija yang ke semifinal dengan menyandang status runner-up Grup B.

Gelandang Persib Adam Alis menegaskan seluruh pemain sudah siap menjalankan instruksi pelatih dan memberikan penampilan terbaik demi menghibur Bobotoh.

"Yang pasti, saya dan teman-teman sudah siap untuk main di semifinal menghadapi Persija Jakarta. Semua lawan sama, tidak ada perbedaan, kami sebagai pemain tinggal menerapkan apa kata pelatih," ujar Adam.