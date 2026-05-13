Persib Naikkan Harga Tiket Laga Kandang Terakhir, Bobotoh Harus Rogoh Kocek Lebih Dalam

jpnn.com, JAKARTA - Pendukung Persib Bandung harus merogoh kocek lebih dalam untuk menyaksikan laga terakhir kandang musim ini.

Harga tiket pertandingan kontra Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5), resmi melonjak drastis hingga hampir 50 persen.

Kenaikan paling terasa terjadi di tribun reguler. Tiket tribune timur, utara, dan selatan yang sebelumnya dibanderol Rp 150 ribu kini naik menjadi Rp 205 ribu. Sementara kategori VIP Barat Utara (VBU) dan VIP Barat Selatan (VBS) melonjak dari Rp 235 ribu menjadi Rp 405 ribu.

Tak hanya itu, kategori VBU Lounge juga ikut terkerek naik. Dari harga normal Rp 405 ribu, kini Bobotoh harus menyiapkan dana Rp 555 ribu untuk menyaksikan langsung laga pamungkas Persib di kandang musim ini.

Manajemen Persib menjelaskan lonjakan harga tersebut bukan tanpa alasan.

Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhi Pratama menyebut pertandingan terakhir kandang memiliki kebutuhan operasional yang jauh lebih besar dibanding laga biasa.

"Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penyelenggaraan pertandingan, terlebih karena laga tersebut merupakan pertandingan kandang terakhir Persib di kompetisi Liga 1 musim 2025/2026," ujar Adhi.

Menurut Adhi, ada banyak aspek tambahan yang harus dipersiapkan, mulai dari pengamanan pertandingan, peningkatan kenyamanan stadion, pelayanan penonton, hingga konsep matchday experience yang diklaim lebih spesial untuk Bobotoh.