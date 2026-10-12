Persib Nyaris Dihajar Dewa United, Rahasia Kebangkitan Ada di Kamar Ganti
jpnn.com - KUTAWARINGIN - Persib Bandung bersusah payah untuk bisa keluar dari ketertinggalan saat menjamu Dewa United di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (11/10/2026) malam.
Hasil pertandingan berakhir seri 2 - 2, dengan situasi Persib yang sempat tertinggal 0 - 2 di babak pertama.
Dua gol Egy Maulana Vikri dan Noah Sadaoui sempat menjadi petaka buat Persib. Mereka kemudian berbenah di ruang ganti, dan hasilnya berhasil menyamakan kedudukan.
Balsa Sekulic dan Marc Klok mencetak gol dan menyelamatkan Persib dari kekalahan.
Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan pertandingan malam tadi berjalan luar biasa buat kedua tim.
Anak asuhnya menunjukkan kualitas mental juara, sehingga tercipta dua gol penghancur kemenangan tim berjuluk Banten Warriors.
"Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki, mengingat perjalanan yang melelahkan," kata Igor.
Juru taktik asal Kroasia itu mengakui anak asuhnya kesulitan menahan gempuran Dewa. Sampai akhirnya mereka dihukum dua gol di paruh pertama.
Pelatih Persib Igor Tolic ungkap penyebab timnya kewalahan di babak pertama dan tertinggal 0 - 2 dari Dewa United.
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