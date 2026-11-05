Persib Nyaris Kalah, Igor Tolic Buat Perubahan yang Bikin Melbourne Victory Menyesal

jpnn.com - Kekalahan sempat membayangi Persib Bandung ketika menyambangi markas Melbourne Victory pada matchday keempat AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27.

Namun, Pelatih Persib Igor Tolic ternyata menyimpan strategi yang membawa Pangeran Biru meraih hasil luar biasa.

Persib sempat berada dalam situasi sulit ketika gol bunuh diri Julio Cesar pada menit ke-71 membuat mereka tertinggal 0-1.

Pergantian Pemain Jadi Kunci

Setelah kebobolan, Tolic mengubah komposisi pertahanan. Juru racik asal Kroasia itu menarik satu bek tengah dan menerapkan pola empat pemain di lini belakang.

Langkah tersebut bukan tanpa alasan. Persib membutuhkan lebih banyak opsi untuk membangun serangan, terutama melalui sisi lapangan.

Perubahan itu juga memungkinkan Maung Bandung memanfaatkan ruang yang terbuka ketika Melbourne Victory kehilangan keseimbangan pertahanan.

Tolic menjelaskan bahwa pertandingan tersebut menuntut respons cepat dari seluruh pemain. Dia melihat kemampuan anak asuhnya untuk beradaptasi sebagai faktor penting dalam membalikkan keadaan.

"Pertandingan berjalan 50-50. Kami sempat berada dalam tekanan dan tertinggal lebih dahulu. Namun, reaksi para pemain luar biasa," ucapnya.