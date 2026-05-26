Persib Ogah Cuci Gudang, Pilih Pertahankan The Winning Team

jpnn.com, JAKARTA - Juara tiga musim beruntun rupanya belum membuat Persib Bandung tergoda melakukan revolusi skuad. Persib ingin mempertahankan fondasi tim juara demi melanjutkan dominasi di musim depan.

Sinyal itu muncul dari manajemen Persib yang puas dengan performa skuad musim ini. Klub menilai chemistry dan kekuatan tim sudah terbukti mampu membawa Persib terus berjaya, sehingga perubahan besar dinilai tidak diperlukan.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan memastikan mayoritas pemain akan tetap dipertahankan. Persib hanya berencana menambah beberapa amunisi baru di posisi tertentu demi menyempurnakan kekuatan tim.

"Kami happy dengan tim sekarang, pasti ada penguatan di beberapa area tapi yang mayoritas akan dipertahankan," ujar Adhitia.

Keputusan ini sekaligus menegaskan Persib ingin menjaga mentalitas dan fondasi skuad juara yang sudah terbentuk kuat dalam beberapa musim terakhir.

Padahal, sebelum musim 2025/2026 dimulai, Persib sempat membuat gebrakan besar dengan mendatangkan hampir sebelas pemain asing baru. Langkah itu awalnya sempat diragukan karena dianggap terlalu berisiko.

Namun perjudian tersebut berbuah manis. Para pemain anyar mampu cepat beradaptasi dan langsung menjadi tulang punggung permainan Maung Bandung sepanjang musim.

Hasilnya tak main-main. Persib sukses mempertahankan gelar dan mencatat hattrick juara liga secara beruntun.