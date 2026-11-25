jpnn.com - BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menyebut pasukannya akan bermain tanpa tekanan saat menghadapi FC Seoul pada laga kelima Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/11) malam.

Tolic mengatakan hal ini karena timnya sudah memastikan tiket 16 Besar setelah kemenangan 2-1 atas tuan rumah Melbourne Victory pada 4 November.

Di sisi lain, tim lawan memasuki laga ini dengan ambisi meraih kemenangan demi mengamankan satu tiket tersisa dari Grup E.

"Mereka masih berjuang untuk lulus dari fase grup, sementara kami sudah memastikannya, jadi, kami tidak memiliki tekanan apa pun besok selain bermain sepak bola yang bagus. Dan mari lihat apa yang terjadi pada akhirnya," ujar Tolic.

FC Seoul saat ini menghuni peringkat dua dengan enam poin berkat dua kemenangan dan dua kekalahan dalam empat laga.

Mereka hanya unggul dua poin dari Melbourne Victory yang juga masih memiliki kesempatan besar untuk melaju ke babak berikutnya.

Namun, Tolic pun mengatakan timnya tetap punya motivasi tinggi, pengin menjaga grafik penampilan, dan memberi bobotoh kebahagiaan.

Tolic akan tetap menurunkan tim terbaiknya menghadapi FC Seoul.