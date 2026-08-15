Persib Pasang Target Tinggi, Duel Kontra Sabah FC Jadi Batu Loncatan Menuju ACL Two

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung tak mau membuang kesempatan di Dewata Challenge Series 2026.

Duel kontra Sabah FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (15/8), diproyeksikan menjadi ujian penting sebelum Maung Bandung menatap laga play-off AFC Champions League Two (ACL Two).

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic bakal memanfaatkan pertandingan tersebut untuk mengukur kesiapan skuad, sekaligus menguji sejumlah opsi permainan. Setelah menghadapi Sabah FC, Persib juga dijadwalkan meladeni Bali United.

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"Sebagai bagian dari TC ini, kami memiliki dua pertandingan. Satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi, kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan-pertandingan tersebut," kata Igor di Bali, Jumat (14/8).

Laga melawan Sabah menjadi kian penting karena Persib tengah membangun kembali kekuatan tim menjelang agenda yang lebih serius. Igor ingin mendapatkan gambaran mengenai komposisi terbaik sebelum persiapan menghadapi lawan asal Filipina pada play-off ACL Two dimulai.

Namun, Persib belum bisa menurunkan kekuatan penuh. Sejumlah pemain masih dalam perjalanan setelah membela Timnas Indonesia. Mereka juga sengaja diberikan waktu istirahat agar kembali dengan kondisi fisik dan mental yang lebih segar.

"Kami memberi mereka waktu libur untuk menyegarkan pikiran karena semua pertandingan ini serta tekanan yang ada. Kami ingin mereka tampil segar dengan pikiran yang jernih," ujar Igor. "Kami memberi mereka libur beberapa hari agar bisa bersantai dan datang bermain untuk Persib dengan kondisi seratus persen," imbuhnya.

Masalah lain datang dari persoalan cedera. Luciano Guaycochea masih harus menjalani masa istirahat selama 15 hari setelah mengalami cedera pada final Piala Presiden 2026.