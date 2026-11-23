jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akhirnya memiliki dokter tim baru setelah berkali-kali dijatuhi sanksi denda oleh Komite Disiplin (Komdis) PSSI akibat tampil tanpa pendampingan dokter dalam pertandingan resmi BRI Super League 2026/2027.

Nama dokter baru tersebut ialah dr. Mokh Rakhmad Abadi, Sp.K.O. Sosoknya tercantum dalam daftar ofisial Persib saat menghadapi Bali United pada pekan ke-10 kompetisi, sebagaimana tertera di lama resmi I.League.

Kehadiran Rakhmad menjadi kabar menarik bagi Maung Bandung. Pasalnya, persoalan absennya dokter tim dalam beberapa pertandingan sebelumnya telah membuat Persib harus merogok kocek hingga Rp150 juta untuk membayar denda.

Rakhmad bukan sosok sembarangan di bidang medis olahraga. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dia pernah menjabat sebagai Deputy Chief Medical Officer (Deputy CMO) NTB Med'X.

NTB Med'X merupakan tim medis RSUD Provinsi NTB yang memiliki pengalaman menangani sejumlah kegiatan olahraga berskala internasional, seperti MotoGP, World Superbike (WSBK), MXGP, hingga Ironman.

Pada Juli 2023, Rakhmad tercatat terlibat dalam konsolidasi bersama KONI Provinsi NTB terkait kesiapan pelayanan medis untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Tim NTB Med'X ketika itu dipersiapkan untuk menangani kebutuhan medis 38 cabang olahraga.

Latar belakang Rakhmad juga diperkuat dengan gelar Sp.K.O. di belakang namanya, yang merupakan gelar dokter spesialis kedokteran olahraga. Selain itu, namanya tercatat sebagai anggota Kompartemen Organisasi dan Hubungan antar Lembaga PERSI Wilayah NTB untuk periode 2023-2026.

Kehadirannya di lingkungan Persib tentu menjadi perhatian, terutama setelah klub harus menanggung kerugian finansial akibat persoalan absennya dokter tim.