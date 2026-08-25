Persib Perkenalkan Jersei Baru, Ada Makna Mendalam di Balik Tema 'Manah Jeung Getih'

jpnn.com - Persib Bandung memperkenalkan jersei terbaru yang akan digunakan untuk mengarungi kompetisi musim 2026/2027.

Mengusung tema besar 'Manah Jeung Getih', jersei tersebut merepresentasikan identitas, nilai, dan semangat yang terus hidup dalam setiap elemen klub.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengatakan tema tersebut menggambarkan semangat Persib yang tidak hanya hadir ketika pemain bertanding, tetapi juga hidup dalam diri setiap orang yang memiliki ikatan dengan klub.

"Semangat tersebut tidak hanya hadir ketika para pemain bertanding di lapangan, tetapi juga hidup dalam diri setiap orang yang merasa memiliki ikatan dengan Persib," kata Adhitia dalam peluncuran jersei di Bandung Arena, Kota Bandung, Selasa (25/8/2026).

Menurut Adhitia, konsep jersei tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa perjalanan Persib tidak dibangun oleh satu elemen saja.

Ada kerja keras pemain dan tim, dukungan manajemen, identitas Kota Bandung, serta energi Bobotoh yang menjadi bagian di dalamnya.

"Kami ingin jersei musim ini tidak hanya menjadi identitas yang dikenakan ketika Persib bertanding, tetapi juga menjadi bagian dari cerita setiap Bobotoh," ujarnya.

Adhitia berharap jersei tersebut dapat menjadi simbol rasa memiliki bagi Bobotoh sekaligus bagian dari perjalanan baru Persib pada musim 2026/2027.