Persib & Persija Menang, Bos Borneo FC Bicara Takdir, Cek Klasemen

Ilustrasi Super League. Foto: borneofc

jpnn.com - SAMARINDA - Dua dari tiga kuda pacu kandidat juara Super League musim ini, yakni Persib Bandung dan Persija Jakarta sama-sama memetik kemenangan di pekan ke-31.

Bagaimana dengan satu kuda pacu lainnya, yaitu Borneo FC Samarinda?

Persib menang 1-0 dari PSIM Yogyakarta di Bandung, sedangkan Persija menang 2-0 dari Persijap di Jepara.

Malam ini, Borneo FC menutup pekan ke-31 dengan menjamu tamu yang tak gampang, Persita Tangerang.

Manajer Borneo FC Dandri Dauri meminta suporter dan masyarakat Samarinda untuk membantu perjuangan tim di laga kandang ini.

"Laga final kami berikutnya ialah melawan Persita Tangerang. Ini pertandingan yang sulit, karena Persita adalah tim yang kuat," ujar Dandri.

Dia berharap seluruh pemain mampu menjaga konsistensi permainannya, seperti yang ditampilkan dalam beberapa pertandingan terakhir.

"Saya sangat berharap dukungan suporter ikut membantu kami berjuang untuk meraih kemenangan di setiap pertandingan kandang," katanya.

Setelah Persib dan Persija menang, bagaimana dengan Borneo FC yang menjamu Persita malam ini?

