Persib Pincang ke Markas PSM, Bagaimana Strategi Bojan Hodak?

jpnn.com - Juru racik Persib Bandung Bojan Hodak dipastikan absen mendampingi timnya saat bertandang ke markas PSM Makassar pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26, Minggu (17/5/2026) malam.

Hodak harus menepi akibat akumulasi kartu kuning yang diterimanya saat Persib melawan Persija Jakarta pada laga pekan sebelumnya.

Tak hanya kehilangan sang pelatih, Maung Bandung juga dipastikan tidak diperkuat dua legiun asing, yakni Luciano Guaycochea dan Federico Barba, dalam laga yang akan digelar di Stadion B.J. Habibie, Parepare.

Meski demikian, pelatih asal Kroasia itu mengaku tidak terlalu khawatir karena sudah menyiapkan sosok pengganti.

"Memang tanpa Barba dan Lucho, tetapi kami punya 22 pemain dan mereka harus menunjukkan performa terbaik," kata Hodak saat ditemui seusai memimpin sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/5).

Saat menghadapi Juku Eja—julukan PSM Makassar—, Hodak akan menyerahkan tugas mendampingi tim kepada asisten pelatih, Igor Tolic.

Igor akan berada di pinggir lapangan untuk memimpin Persib dalam upaya meraih tiga poin penting di tengah persaingan perebutan gelar juara.

"Saya tetap memimpin seluruh sesi latihan. Kami akan menyiapkan semua rencana pertandingan, lalu Igor yang akan duduk di bangku cadangan," tuturnya.