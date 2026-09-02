Persib Pinjamkan Dion Markx, Persita Siapkan Panggung Baru
jpnn.com - Nasib Dion Markx berubah cepat menjelang bergulirnya Super League 2026/2027.
Persib Bandung meminjamkan bek muda naturalisasi Timnas Indonesia itu ke Persita Tangerang.
Persita resmi mengumumkan kedatangan Dion Markx pada Rabu (2/9/2026).
Kedatangan Dion disambut melalui unggahan akun resmi Persita. Klub berjuluk Pendekar Cisadane itu memberikan sambutan sekaligus menandai awal perjalanan sang pemain di Tangerang.
"Dan Markx hadir di sini, untuk meninggalkan jejak. Selamat datang di rumah barumu, Dion Markx!" tulis Persita.
Transfer tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah Persib mengumumkan keputusan meminjamkan Dion ke klub lain.
Pada Minggu (30/8/2026), Maung Bandung menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari strategi pengembangan sang pemain.
Persib tidak ingin talenta muda yang mereka miliki hanya menghabiskan waktu di bangku cadangan. Peminjaman diharapkan membuka jalan bagi Dion untuk memperoleh menit bermain dan pengalaman kompetitif yang lebih banyak.
Persita Tangerang resmi merekrut Dion Markx dengan status pemain pinjaman. Kehadirannya diharapkan jadi kekuatan Persita dan menambah jam bermain untuk Dion.
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