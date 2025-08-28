Persib Punya Magnet Kuat Alasan Thom Haye Mau Gabung ke Maung Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Gelandang Timnas Indonesia Thom Haye resmi berlabuh dengan Persib Bandung.

Haye diikat dengan durasi kontrak dua musim dan akan mengisi posisi lini tengah tim.

Kepindahan pemain berusia 30 tahun itu cukup mengejutkan, mengingat dia sebelumnya banyak dikaitkan dengan klub luar negeri dan Liga 1 lainnya.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan buka suara soal faktor yang membuat Thom Haye memilih bergabung dengan skuad Maung Bandung.

Menurut Adhitia, Persib tak menawarkan sesuatu yang berlebihan. Namun, klub kebanggaan Bobotoh itu memang memiliki daya tarik tersendiri yang sulit ditolak pemain berjuluk ‘The Profesor’ itu.

“Persib adalah tim besar. Kami punya value, punya magnet yang kuat tanpa mengurangi respek terhadap klub lain,” kata Adhitia di Bandung, Kamis (28/8/2025).

Baca Juga: Ambisi Besar Persib Bandung di Balik Kedatangan Thom Haye

Dia menyebut fanatisme Bobotoh menjadi salah satu daya tarik utama, termasuk jumlah pendukung Persib yang sangat besar.

“Jumlah fan kami itu terbesar nomor dua di Asia dan nomor satu di Asia Tenggara. Itu juga jadi magnet tersendiri,” ujarnya.