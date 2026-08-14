Persib Punya Masalah Besar Menjelang Melawan Sabah FC
jpnn.com - GIANYAR - Persib Bandung akan menghadapi klub asal Malaysia, Sabah FC, dalam Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali pada Sabtu (15/8), kick off mulai pukul 18.30 WIB.
Pertandingan perdana trofeo itu akan menguji sejauh mana kekuatan tim asuhan Igor Tolic menjelang kompetisi Super League 2026/27 dan play-off AFC Champions League Two (ACL 2), akhir Agustus nanti.
Sudah empat hari, para penggawa Persib menjalani pemusatan latihan di Pulau Dewata.
Seluruh pemain, termasuk penggawa Timnas yang baru pulang tugas negara, langsung terbang ke Bali untuk bergabung dengan tim.
Total ada tujuh pemain yang sebelumnya bergabung dengan timnas, yakni Marc Klok, Thom Haye, Beckham Putra, Saddil Ramdani, Eliano Reijnders, Sandy Walsh, dan Ragnar Oratmangoen.
Sabah FC adalah ujian pertama Persib, selanjutnya mereka akan menghadapi tuan rumah, Bali United FC.
Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan, Maung Bandung masih belum full team di hari ke-4 training center.
Mereka akan melakoni pertandingan besok dengan skuad yang seadanya.
Persib Bandung akan menghadapi klub asal Malaysia, Sabah FC, dalam ajang Dewata Challenge Series 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kembali Berkolaborasi, bank bjb dan PERSIB Satukan Semangat Juara
- PR Besar Bali United Menjelang Jumpa Persib Bandung
- Persija dan Se’Indonesia Lanjutkan Kolaborasi, Jakmania Bakal Dapat Keuntungan Besar
- AFC Beri Kepercayaan Besar! Borneo FC Jadi Tuan Rumah AFC Challenge League
- The Jakmania Desak Persija vs Persib Tetap di Jakarta, Khawatir Gesekan Suporter Pecah di Daerah
- Bhayangkara FC Tak Lagi Sama, Oscar Bruzon Bawa Filosofi Baru