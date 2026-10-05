Persib Punya Misi Memutus Rekor Buruk Melawan Port FC

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung mematangkan persiapan menjelang pertandingan perdana ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026.

Port FC akan menjadi ujian pertama Marc Klok cum suis dalam pertandingan babak penyisihan Grup B di Stadion Thammasat, Pathum Thani, Tailan, pada Kamis (8/10/2026).

Berdasarkan catatan, Persib belum pernah menang saat melawan Port FC.

Wakil Tailan itu meraih dua kali kemenangan di AFC Champions League Two 2025 dan Piala Presiden 2025, sedangkan hasil seri terjadi di partai ACL 2 leg kedua dengan skor 2 - 2.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan persiapan timnya dipastikan sudah matang dan mereka siap terbang ke Tailan untuk menjalani pertandingan perdana ACC Shopee Cup.

"Kami melakukan beberapa latihan penyerangan, pertahanan untuk bersiap menghadapi kompetisi baru. Sangat penting bagaimana cara mereka memulai kompetisi," kata Igor ditemui di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (5/10).

Igor menuturkan Port FC dihuni pemain berkualitas berlabel timnas. Port Lions juga punya transisi cepat dan jajaran eksekutor bola mati yang mematikan.

"Kami pergi ke sana, tim mereka bagus, Port itu tim yang bagus, mereka juga punya banyak pemain tim nasional. Tim dengan transisi yang sangat cepat, sangat bagus dalam eksekusi bola mati," ujarnya.