Persib Punya Modal Kuat di Shopee Cup, Marc Klok Beberkan Tujuan Utama Tim

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan melakoni pertandingan padat di sepanjang Oktober 2026. Tidak hanya Super League, tetapi juga dua agenda internasional, AFC Champions League Two (ACL 2) dan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup.

Pertandingan perdana Persib di Shopee Cup ialah menghadapi wakil Tailan, Port FC pada 8 Oktober 2026.

Setelah itu, mereka akan menjamu Dewa United, Minggu (11/10), Viettel FC--Grup E ACL 2--Rabu, (14/10), dan Persik Kediri, Minggu (18/10).

Empat hari kemudian, Maung Bandung terbang ke Madura untuk menghadapi Madura United, Kamis (22/10) dan Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Bogor, pada Senin (26/10).

Laga terakhir pada Oktober ialah pertandingan ACL 2 melawan wakil Australia, Melbourne Victory di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Rabu (28/10).

Gelandang sekaligus kapten Persib Marc Klok mengatakan timnya antusias menatap pertandingan yang akan dijalani pada bulan ini.

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Apalagi dengan Shopee Cup, yang mana ini pertama kalinya Persib bakal berpartisipasi.

"Cukup lama kami tidak ada pertandingan. Hasil terakhir, dan kami punya atmosfer sangat baik di klub. Latihan juga sangat berat, mungkin dua minggu (terakhir). Kami sangat antusias untuk mulai Shopee Cup," kata Klok di Bandung, Selasa (6/10).