Persib Punya Tim Satelit, PSGC Disiapkan Jadi Lumbung Bakat Baru untuk Maung Bandung

jpnn.com, JAKARTA - Persib Bandung mulai menyiapkan strategi jangka panjang untuk menjaga kekuatan skuadnya.

Maung Bandung resmi menjadikan PSGC Ciamis sebagai tim satelit yang akan berlaga di Liga 2 musim 2026/2027.

PSGC Ciamis juga menjadi wadah pembinaan pemain yang diproyeksikan menembus tim utama Persib.

Manajer Persib, Umuh Muchtar, mengungkapkan kerja sama tersebut membuat PSGC berperan sebagai "tim kedua" Persib.

Melalui kolaborasi, para pemain yang berkembang di PSGC berpeluang besar dipantau dan dipromosikan ke skuad Liga 1.

"PSGC ini bisa dibilang tim B-nya Persib. Nanti pemain-pemain yang tampil bagus di sana bisa naik ke Liga 1," kata Umuh.

Menurut dia, rencana tersebut merupakan bagian dari program yang telah dijelaskan CEO PT. Persib Bandung Bermartabat, Glenn Sugita.

Persib ingin memiliki jalur pembinaan yang lebih jelas agar stok pemain berkualitas terus tersedia untuk kebutuhan tim utama.