Persib Resmi Lepas Alfeandra Dewangga ke Arema FC

jpnn.com - Persib Bandung dan Alfeandra Dewangga sepakat mengakhiri kerja sama yang terjalin selama satu musim.

Meski masih memiliki sisa kontrak hingga akhir musim 2026/27, kedua belah pihak menyetujui proses perpindahan sang pemain ke Arema FC melalui skema transfer.

Dengan demikian, pemain kelahiran Semarang, 28 Juni 2001 tersebut tidak lagi menjadi bagian dari skuad Persib untuk musim depan.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan mengatakan keputusan tersebut diambil melalui pertimbangan profesional dengan memperhatikan kebutuhan klub dan perkembangan karier pemain.

"Persib selalu berkomitmen mendukung perkembangan karier setiap pemain. Ketika terdapat peluang yang dinilai baik bagi semua pihak serta sejalan dengan kebutuhan klub, kami akan mempertimbangkannya secara profesional."

"Setelah melalui proses komunikasi dan diskusi bersama tim pelatih, kami memutuskan untuk menyetujui transfer Dewangga ke Arema FC," kata Adhitia dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

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Dewangga bergabung dengan Persib pada awal musim 2025/2026 setelah didatangkan dari PSIS Semarang untuk memperkuat lini pertahanan.

Sepanjang musim, dia mencatatkan sembilan penampilan di Super League, enam di antaranya sebagai starter, serta tampil dalam tiga pertandingan AFC Champions League Two 2025/2026.