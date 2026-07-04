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Persib Resmi Rekrut Ragnar Oratmangoen, Perkuat Daya Saing di Kompetisi Domestik & Asia

Persib Resmi Rekrut Ragnar Oratmangoen, Perkuat Daya Saing di Kompetisi Domestik & Asia
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Pengumuman Ragnar Oratmangoen sebagai pemain baru Persib Bandung di Grey Art Gallery, Jalan Braga, Kota Bandung, Sabtu (4/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung kembali memberikan kejutan buat Bobotoh dalam pengumuman pemain baru menjelang musim 2026/2027. Maung Bandung resmi merekrut Ragnar Oratmangoen, pemain serbabisa berlabel Tim Nasional (Timnas) Indonesia.

Persib Bandung mengontrak pemain naturalisasi asal Belanda itu dengan durasi tiga tahun atau hingga musim 2029.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan perekrutan Ragnar Oratmangoen berdasarkan rekomendasi tim pelatih dan Igor Tolic yang mulai musim ini menjadi nakhoda anyar Maung Bandung.

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"Kami menyambut Ragnar sebagai bagian dari keluarga besar Persib. Pengalaman, kualitas, dan karakter yang dimilikinya diharapkan dapat kian memperkuat tim dalam menghadapi berbagai tantangan pada musim mendatang," kata Adhitia di Bandung, Sabtu (4/7).

Oratmangoen merupakan pemain keempat yang diumumkan Persib dalam perekrutan di musim ini. Oratmangoen, merupakan pemain serbabisa yang memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi lini serang, mulai dari winger hingga gelandang serang.

Kehadiran Oratmangoen menjadi bagian dari langkah strategis klub dalam memperkuat kedalaman skuad, sekaligus meningkatkan kualitas tim demi menghadapi tantangan yang makin kompetitif. 

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Menurut Adhitia, kehadiran Oratmangoen diharapkan tidak hanya menambah kekuatan skuad, tetapi juga mendukung Persib dalam menjaga tradisi prestasi yang telah dibangun dalam beberapa musim terakhir, termasuk pencapaian bersejarah meraih gelar juara tiga musim berturut-turut. 

"Dalam tiga tahun ke depan, kami berharap Ragnar dapat memberikan kontribusi terbaik dan tumbuh bersama Persib dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan klub," ungkapnya.

Persib Bandung resmi merekrut Ragnar Oratmangoen demi memperkuat daya saing klub di kompetisi domestik dan Asia.

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