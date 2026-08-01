Persib Sapu Bersih Fase Grup Piala Presiden 2026, tetapi Luka Menalo Bilang Ini Berat

jpnn.com - BANDUNG - Winger Persib Bandung Luka Menalo mengaku tidak mudah menjalani tiga pertandingan dengan jeda yang singkat di turnamen Piala Presiden 2026.

Turnamen pramusim sebagai persiapan menuju kompetisi Super League itu menguji sejauh mana kesiapan tim.

Namun begitu, dia senang karena Persib bisa tampil dengan baik dan masuk babak semifinal Piala Presiden 2026.

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"Ini adalah pramusim. Maksud saya periode yang singkat, pertandingan ketiga berturut-turut," kata Menalo dalam konferensi pers pascalaga di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (31/7/2026) malam.

Di babak penyisihan grup, Persib mengumpulkan sembilan poin dari tiga kemenangan beruntun melawan Arema FC (1-0), DPMM FC (0-1), dan Tampines Rovers (1-0).

Maung Bandung menyapu bersih seluruh pertandingan, tanpa sekali pun kebobolan.

"Kami menang lagi, clean sheet, dan karena ini pertandingan yang berat, terutama karena ini adalah yang ketiga berturut-turut," ucap dia.

Pada pertandingan melawan Tampines Rovers FC, satu-satunya gol dicetak oleh Balsa Sekulic.