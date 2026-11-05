Persib Selalu Punya Cara untuk Bangkit, Pengakuan Igor Tolic Ini Jadi Buktinya

jpnn.com - Ada sesuatu yang membuat Persib Bandung seolah tidak pernah kehabisan cara untuk bangkit.

Mentalitas pantang menyerah menjadi salah satu kekuatan yang terus diperlihatkan Thom Haye dan kawan-kawan. Kebiasaan membalikkan keadaan bahkan seolah menjadi identitas tersendiri bagi klub berjuluk Maung Bandung tersebut.

Pelatih Persib Igor Tolic melihat karakter kuat dalam diri anak asuhnya ketika menghadapi tekanan.

Karakter itu kembali teruji saat Persib bertandang ke markas Melbourne Victory pada matchday keempat Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Persib Kembali Bangkit di Australia

Bermain di AAMI Park, Rabu (4/11/2026), Persib sempat berada dalam posisi sulit setelah kebobolan pada menit ke-71 akibat gol bunuh diri Julio Cesar.

Namun, situasi tersebut tidak membuat Persib menyerah. Maung Bandung justru mampu membalikkan keadaan pada 10 menit terakhir pertandingan.

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Luka Menalo menghidupkan peluang Persib lewat gol pada menit ke-85. Balsa Sekulic kemudian memastikan kemenangan melalui gol pada penghujung laga.

Skor 2-1 memastikan Persib membawa pulang tiga poin dari Australia sekaligus memperpanjang catatan comeback mereka.