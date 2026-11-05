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Persib Selalu Punya Cara untuk Bangkit, Pengakuan Igor Tolic Ini Jadi Buktinya

Persib Selalu Punya Cara untuk Bangkit, Pengakuan Igor Tolic Ini Jadi Buktinya
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Para pemain Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Ada sesuatu yang membuat Persib Bandung seolah tidak pernah kehabisan cara untuk bangkit.

Mentalitas pantang menyerah menjadi salah satu kekuatan yang terus diperlihatkan Thom Haye dan kawan-kawan. Kebiasaan membalikkan keadaan bahkan seolah menjadi identitas tersendiri bagi klub berjuluk Maung Bandung tersebut.

Pelatih Persib Igor Tolic melihat karakter kuat dalam diri anak asuhnya ketika menghadapi tekanan.

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Karakter itu kembali teruji saat Persib bertandang ke markas Melbourne Victory pada matchday keempat Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Persib Kembali Bangkit di Australia

Bermain di AAMI Park, Rabu (4/11/2026), Persib sempat berada dalam posisi sulit setelah kebobolan pada menit ke-71 akibat gol bunuh diri Julio Cesar.

Namun, situasi tersebut tidak membuat Persib menyerah. Maung Bandung justru mampu membalikkan keadaan pada 10 menit terakhir pertandingan.

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Luka Menalo menghidupkan peluang Persib lewat gol pada menit ke-85. Balsa Sekulic kemudian memastikan kemenangan melalui gol pada penghujung laga.

Skor 2-1 memastikan Persib membawa pulang tiga poin dari Australia sekaligus memperpanjang catatan comeback mereka.

Ada sesuatu yang membuat Persib Bandung seolah tidak pernah kehabisan cara untuk bangkit.

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