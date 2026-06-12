Persib Siap Tempur di ACC 2026, Igor Tolic Bawa Pesan Kuat untuk Bobotoh

jpnn.com - Persib Bandung bersiap memasuki tantangan baru di turnamen regional Asia Tenggara bertajuk ASEAN Club Championship (ACC) 2026/27.

Ajang ini menjadi panggung penting bagi Pangeran Biru untuk menguji kekuatan sekaligus membawa nama Indonesia di level internasional.

Pelatih Persib Igor Tolic menilai keikutsertaan timnya di ACC 2026 bukan sekadar soal strategi permainan, tetapi juga menyangkut kehormatan klub dan dukungan besar dari Bobotoh.

Dia menegaskan setiap langkah Persib di lapangan akan selalu membawa harapan dari para pendukung setia yang selama ini berada di belakang tim.

"Kami datang ke kompetisi ini dengan membawa identitas kota, dukungan masyarakat, serta semangat besar dari Bobotoh."

"Itu adalah tanggung jawab yang harus kami jaga di setiap pertandingan," tegas pelatih asal Kroasia itu.

Menurutnya, seluruh elemen tim memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan kebanggaan bagi para pendukung melalui kerja keras.

"Kami ingin memberikan sesuatu yang bisa membuat masyarakat Bandung dan Bobotoh merasa bangga," tambahnya.