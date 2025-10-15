Persib Sulit Kalahkan PSBS Biak, Bojan Hodak Minta Pemainnya Jangan Remehkan Lawan
jpnn.com, BANDUNG -
Persib Bandung akan menghadapi PSBS Biak pada pertandingan pekan ke-9 BRI Super League 2025/26, Jumat (17/10/2025).
Laga yang akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, itu diprediksi berjalan ketat, sebab tuan rumah berambisi penuh mengalahkan Persib.
PSBS Biak dalam beberapa laga sulit meraih kemenangan setiap kali tampil di kandang. Kondisi ini coba dimanfaatkan Persib untuk mencuri poin.
Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan tidak hanya Biak, seluruh tim di Liga 1 pasti punya ambisi untuk mengalahkan timnya.
Penyebabnya karena Persib adalah juara bertahan Liga 1 dua musim berturut-turut.
"Semua akan termotivasi menghadapi Persib karena kami dua kali menjadi juara. Jadi semua tidak mau kami menjadi juara dan itu nomal," kata Hodak di Bandung, Rabu (15/10).
"Itu alasannya saya pernah mengatakan bahwa untuk menjadi juara liga kedua kali atau ketiga kalinya akan selalu lebih sulit, ketimbang saat pertama menjadi juara," lanjutnya.
PSBS Biak Vs Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (17/10/2025).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Ingatkan Bahaya Tersembunyi dari PSBS Biak
- PSBS Biak vs Persib Bandung, Bojan Minta Timnya Tak Anggap Enteng Lawan
- Mental Juara Persib Bandung Kembali Menyala Menjelang Jumpa PSBS Biak, Ini Pemicunya
- Persib Belum Full Team Menjelang Jumpa PSBS, Bojan Hodak Tetap Pede Karena Ini
- Pernyataan Bojan Hodak soal Bintang Persib Alfeandra Dewangga
- Persiapan Persib Menjelang Laga Kontra PSBS Biak, Tanpa 12 Pemain