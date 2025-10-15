menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Persib Sulit Kalahkan PSBS Biak, Bojan Hodak Minta Pemainnya Jangan Remehkan Lawan  

Persib Sulit Kalahkan PSBS Biak, Bojan Hodak Minta Pemainnya Jangan Remehkan Lawan  

Persib Sulit Kalahkan PSBS Biak, Bojan Hodak Minta Pemainnya Jangan Remehkan Lawan  
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: persib.co.id

jpnn.com, BANDUNG -

Persib Bandung akan menghadapi PSBS Biak pada pertandingan pekan ke-9 BRI Super League 2025/26, Jumat (17/10/2025).

Laga yang akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, itu diprediksi berjalan ketat, sebab tuan rumah berambisi penuh mengalahkan Persib.

Baca Juga:

PSBS Biak dalam beberapa laga sulit meraih kemenangan setiap kali tampil di kandang. Kondisi ini coba dimanfaatkan Persib untuk mencuri poin.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan tidak hanya Biak, seluruh tim di Liga 1 pasti punya ambisi untuk mengalahkan timnya.

Penyebabnya karena Persib adalah juara bertahan Liga 1 dua musim berturut-turut.

Baca Juga:

"Semua akan termotivasi menghadapi Persib karena kami dua kali menjadi juara. Jadi semua tidak mau kami menjadi juara dan itu nomal," kata Hodak di Bandung, Rabu (15/10).

"Itu alasannya saya pernah mengatakan bahwa untuk menjadi juara liga kedua kali atau ketiga kalinya akan selalu lebih sulit, ketimbang saat pertama menjadi juara," lanjutnya.

PSBS Biak Vs Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (17/10/2025).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI