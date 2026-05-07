menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Persib Superior atas Persija, Bojan Hodak: Derbi Tak Punya Favorit

Persib Superior atas Persija, Bojan Hodak: Derbi Tak Punya Favorit

Persib Superior atas Persija, Bojan Hodak: Derbi Tak Punya Favorit
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: persib

jpnn.com - Persib Bandung memiliki catatan apik saat menghadapi Persija Jakarta dalam tiga musim terakhir.

Namun, Pelatih Persib Bojan Hodak mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena mejelang duel panas kontra Macan Kemayoran.

Laga sarat gengsi antara Persija melawan Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Segiri, Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB.

Baca Juga:

Meski Persib belum pernah kalah dari rival abadinya itu dalam tiga tahun terakhir, Hodak melihat Persija bakal tampil jauh lebih berbahaya.

Menurutnya, tekanan yang kini dihadapi Macan Kemayoran bisa membuat pertandingan berlangsung [ anas sejak menit awal.

"Persija adalah tim yang bagus. Mereka belanja paling banyak dan mengeluarkan banyak uang. Saya yakin mereka kecewa karena tidak berada di posisi pertama," ujar Bojan.

Baca Juga:

Pelatih asal Kroasia itu menilai Persija akan habis-habisan demi menyelamatkan posisi mereka di klasemen. Apalagi, duel bertajuk derbi selalu menghadirkan tensi tinggi dan sulit ditebak hasil akhirnya.

"Ini adalah derbi, dan dalam derbi tidak ada favorit,” tegasnya.

Persib Bandung memiliki rekor positif lawan Persib dalam beberapa tahun terakhir. Namun pelatih Bojan Hodak mengingatkan timnya tetap waspada.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI