Persib Susah Payah Kalahkan Garudayaksa, Igor Tolic Langsung Ingatkan Thom Haye cs
jpnn.com - Kemenangan Persib Bandung atas Garudayaksa FC ternyata menyisakan pekerjaan rumah bagi Igor Tolic.
Setelah menang 2-1 atas klub promosi tersebut, Tolic meminta Thom Haye cum suis segera bersiap menghadapi laga berikutnya.
Persib memastikan kemenangan pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27 melalui gol Adam Alis pada menit ke-90+1 di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (25/10/2026).
Sebelumnya, Persib sempat memimpin melalui gol Mariano Peralta (16'), sebelum Jayro Jean (65') menyamakan skor untuk Garudayaksa.
Apresiasi Igor Tolic kepada Pemain Persib
Tolic menilai hasil tersebut tidak lepas dari kegigihan para pemain yang terus mencari celah hingga penghujung pertandingan.
Pelatih asal Kroasia itu menganggap kemampuan mempertahankan disiplin di tengah tekanan menjadi bagian penting dari keberhasilan Persib meraih tiga poin.
"Saya mengapresiasi kerja keras para pemain yang terus berjuang sampai akhir, menjalankan strategi dengan disiplin, dan akhirnya berhasil mencetak gol kemenangan," ucapnya.
Di sisi lain, Tolic mengakui Garudayaksa bukan lawan yang mudah dikalahkan. Permainan terstruktur yang diperagakan tuan rumah membuat Persib harus berjuang keras untuk mengamankan hasil maksimal.
Gol menit akhir membawa Persib Bandung menaklukkan Garudayaksa. Di balik kemenangan dramatis tersebut, Igor Tolic punya pesan khusus untuk Thom Haye cs.
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