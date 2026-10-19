Persib Susah Payah Menang dari Persik, Igor Tolic Bicara Soal Motivasi
jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung harus berjuang sampai menit ke-78 untuk bisa menjebol gawang Persik Kediri pada pertandingan pekan ke-5 BRI Super League 2026/2027.
Julio Cesar datang sebagai penyelamat. Baru masuk dari sebagai pemain pengganti, bek Brasil itu menceploskan bola melalui sundulan.
Kebuntuan yang terjadi hampir 70 menit itu akhirnya pecah di kepala Julio Cesar. Kedudukan 1 - 0 bertahan sampai menit akhir pertandingan, dan membuat Persib melanjutkan tren positif kemenangan.
Kemenangan ini juga membuat posisi Persib di papan klasemen Super League naik ke peringkat lima. Maung Bandung mengumpulkan 10 poin dari tiga kali kemenangan, satu kali seri, dan sekali kalah.
Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan para pemain saling memotivasi saat kedudukan masih imbang tanpa gol di paruh pertama.
Dia mengaku tidak melakukan banyak perubahan di ruang ganti, dan memercayakan seluruhnya kepada para pemain.
Igor Tolic kemudian memasukkan Balsa Sekulic, Thom Haye, dan Berguinho di babak kedua, yang mengubah situasi menjadi lebih tajam.
"Saya tidak berkata apa-apa. Saya benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Para pemain, mereka adalah grup yang bagus, mereka sangat fokus, mereka bersama-sama," kata Igor Tolic.
Pelatih Persib Igor Tolic menyampaikan situasi di ruang ganti ketika timnya belum bisa mencetak gol ke gawang Persik Kediri di babak pertama.
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