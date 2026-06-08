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Persib Tak Banyak Berubah, Bojan Hodak Ungkap Kekuatan yang Tetap Bertahan

Persib Tak Banyak Berubah, Bojan Hodak Ungkap Kekuatan yang Tetap Bertahan
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Koreografi visual Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Bojan Hodak menutup kiprahnya sebagai pelatih Persib Bandung dengan pencapaian istimewa.

Selain mempersembahkan gelar juara, Hodak kembali menyabet penghargaan pelatih terbaik BRI Super League 2025/26.

Torehan tersebut menambah daftar pencapaian impresif Hodak sejak bergabung dengan Persib pada pertengahan musim 2023/24.

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Menariknya, setiap musim yang dijalani bersama Persib selalu berakhir dengan penghargaan individu untuk Hodak.

Meski begitu, pelatih asal Kroasia tersebut enggan mengeklaim keberhasilan tersebut sebagai hasil kerja pribadi.

Menurutnya, pencapaian yang diraih merupakan buah dari kerja kolektif seluruh elemen klub yang terlibat sepanjang musim.

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"Penghargaan ini tentu membuat saya senang. Namun, saya tidak bisa mengatakan ini murni hasil kerja saya sendiri."

"Ada kontribusi dari manajemen, pemain, staf pelatih, hingga para pendukung yang selalu berada di belakang tim," ujarnya.

Di balik penghargaan pelatih terbaik yang diraih Bojan Hodak, tersimpan kabar penting mengenai masa depan Persib Bandung

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