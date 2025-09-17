Persib Tak Gentar Hadapi Finalis ACL 2

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung memulai perjalanannya di AFC Champions League Two (ACL 2) dengan menjamu tim kuat asal Singapura, Lion City Sailors FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis (18/6/2025) malam.

Ini menjadi pertemuan kedua Persib dengan Lion City. Musim lalu di kompetisi yang sama, keduanya pernah bertemu meski akhirnya tak keluar sebagai pemenang.

Laga pertama di Grup G ini diprediksi berjalan sengit. Persib akan menantang lawan yang musim lalu menembus final ACL 2 dengan materi pemain yang kian komplet.

Pelatih Persib Bojan Hodak tak menutup mata pada kualitas tim berjuluk The Protectors itu. Namun, Hodak tetap menegaskan tekad timnya untuk memaksimalkan keuntungan sebaai tuan rumah.

“Pertandingan yang sulit karena Lion musim lalu menjadi finalis di ACL 2. Di atas kertas, mereka merupakan favorit di grup kami, karena itu, laga besok akan menjadi sulit. Mereka lebih kuat dari musim lalu,” kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Rabu (17/9).

"Tapi kami bermain sebagai tuan rumah, tentu kami akan berusaha untuk mendapatkan hasil positif. Tapi ini tentu saja tidak mudah," sambungnya.

Hodak menyebut Persib terus berpgores untuk membangun chemistry antarpemain. Sejak kompetisi dimulai, dia mengaku peforma anak asuhnya perlahan terus mengalami perubahan. Karena itu, pelatih asal Kroasia itu menargetkan Persib bisa meraih kemenangan di pertandingan nanti.

"Memang kami dari laga ke laga sudah semakin baik, kami perlahan sudah saling mengerti dan pemain semakin menyatu. Memang pertandingan yang sulit tapi kami mengharapkan bisa mendapat hasil positif," tegasnya.