menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Persib Tak Panik Tanpa Bojan Hodak, Pemain Sudah Tahu Tugasnya

Persib Tak Panik Tanpa Bojan Hodak, Pemain Sudah Tahu Tugasnya

Persib Tak Panik Tanpa Bojan Hodak, Pemain Sudah Tahu Tugasnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bek Persib, Frans Putros. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Bek andalan Persib Bandung Frans Putros menegaskan timnya tak akan goyah meski harus tampil tanpa kehadiran pelatih Bojan Hodak saat menghadapi PSM Makassar pada pekan ke-33 Super League 2025/2026.

Maung Bandung dijadwalkan bertandang ke Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026) malam WIB, dalam laga krusial penentuan gelar.

Namun absennya Bojan Hodak di tepi lapangan diyakini tak akan mengurangi kekuatan Persib.

Baca Juga:

Frans Putros menunjukkan keyakinan tinggi skuad Persib sudah sangat memahami instruksi dan pola permainan yang disiapkan selama sepekan terakhir. 

Menurutnya, seluruh pemain kini sudah tahu apa yang harus dilakukan di lapangan tanpa harus terus diarahkan dari pinggir lapangan.

"Kami sudah menjalani persiapan selama satu minggu penuh. Semua pemain tahu apa yang harus dilakukan," ujar Putros di Parepare.

Baca Juga:

Bek timnas Irak itu menegaskan taktik tim sudah dipahami dengan baik oleh seluruh pemain, sehingga absennya Bojan Hodak bukan ancaman besar bagi performa Persib dalam laga panas kontra PSM.

"Kami juga sudah memahami taktik untuk pertandingan nanti. Jadi menurut saya, absennya coach tidak akan menjadi masalah," lanjutnya.

Persib Bandung akan menghadapi PSM Makassar tanpa pelatih Bojan Hodak yang menemani. Namun, bagi Frans Putros kondisi itu tak masalah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI