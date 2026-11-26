jpnn.com - JAKARTA - Mariano Peralta mengatakan Persib Bandung bermain cerdas saat menumbangkan FC Seoul 3-1 pada laga kelima Grup E Liga Champions Asia Dua (ACL Two) 2026/27.

Pada laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Rabu (25/11), itu Peralta mencetak gol pembuka pada menit ke-6.

FC Seoul sempat menyamakan kedudukan lewat aksi Leonardo Ruiz di menit ke-37.

Persib merespons cepat lewat gol Menalo pada menit ke-41, sebelum kemudian Beckham Putra mengunci kemenangan melalui gol penutup di menit ke-78.

“Hari ini adalah pertandingan yang sulit, tetapi kami bermain sangat cerdas dan menang seperti yang kami rencanakan dalam masa persiapan," kata Peralta, dikutip dari laman resmi I.League, Kamis.

Kemenangan ini tak hanya sekedar melanjutkan tren positif Persib di Asia dengan lima kemenangan dari lima laga, tetapi sekaligus mengunci posisi puncak klasemen dengan 15 poin.

"Kami sangat senang bisa memastikan kelolosan sebelumnya, dan sekarang kami bisa memastikan posisi pertama,” kata pemain asal Argentina itu.

Dia juga turut mengomentari sorotan publik terhadap kekompakan dan chemistry luar biasa yang terbangun bersama Menalo.