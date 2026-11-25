jpnn.com, JAKARTA - Persib Bandung sukses menaklukkan FC Seoul 3-1 dalam laga Asian Champions League (ACL) 2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/11/2026) malam.

Kemenangan itu makin menegaskan tim berjuluk Maung Bandung tersebut sebagai pemuncak klasemen Grup E. Di sisi lain kekalahan FC Seoul ini belum mengubah posisi mereka di peringkat runner-up klasemen.

Performa Maung Bandung di hadapan bobotoh memang sangat meyakinkan. Pasalnya, sejak menit awal dimulainya pertandingan mereka terus menekan pertahanan tim tamu.

Tak perlu menunggu waktu lama, saat laga masuk menit ke-6 Mariano Peralta berhasil membawa Persib unggul 1-0. Pascagol pertama tersebut, Performa Maung Bandung tak mengendur.

Tim asal Kota Kembang itu terus menguasai laga, dengan sesekali mengadang serangan tim asal Korea tersebut.

FC Seoul merespons ketertinggalan dengan sedikit mengubah strategi permainan.

Hasilnya, pada menit ke-37, Leonardo Acevedo membuat penonton terhenyak. Striker asal Kolombia mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Persib kembali meningkatkan tekanan setelah kebobolan. Tak berselang lama, pada menit ke-41, Persib berhasil kembali unggul 2-1. Luka Menalo mencatatkan namanya di papan skor.