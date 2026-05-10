Persib Taklukkan Persija, Kapolda Jabar Persilakan Bobotoh Rayakan Kemenangan, tetapi..
jpnn.com, BANDUNG - Pertandingan el Clasico Indonesia antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung, berhasil dimenangkan tim tamu, berjuluk Maung Bandung.
Persib membungkam Persija dengan skor 2 -1 berkat brace yang dibuat oleh Adam Alis pada menit 28' dan 37', sedangkan gol Persija dicetak oleh Alaaeddine Ajaraie menit 20.
Kemenangan itu menjaga kans juara Persib yang sudah di depan mata.
Dengan hasil tersebut Maung Bandung kokoh di puncak klasemen dengan raihan 75 poin.
Bobotoh yang menyaksikan pertandingan pun bersorak sorai. Mereka berbahagia karena klub kesayangannya bisa mengalahkan rival abadinya dalam duel big match pekan ke-32 Super League 2025/26.
Salah satunya terpantau di kawasan The Park - Pasar Kreatif Jawa Barat, Kota Bandung.
Seribuan Bobotoh dari komunitas Viking Persib Club (VPC) berpesta seusai wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan
Flare hingga kembang api dinyalakan Bobotoh dan membuat suasana di Pasar Kreatif Jabar begitu meriah.
Himbauan Kapolda Jabar untuk Bobotoh yang merayakan kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lautan Bobotoh Penuhi Nobar Persija vs Persib di Bandung, Polisi Antisipasi Euforia Pertandingan
- Bojan Hodak Soroti Panasnya Persib Bandung Kontra Persija Jakarta: Semua Bisa Terjadi
- Tensi Tinggi Persija vs Persib, Mauricio Souza Minta Pemain Saling Menghormati
- Menjelang Persija vs Persib, Mauricio Souza Ungkap Ancaman Besar Maung Bandung
- Bojan Hodak Waspada, Persija Bisa Balas Dendam ke Persib
- Persija Jakarta vs Persib Bandung: Ini 10 Titik Nobar untuk Bobotoh