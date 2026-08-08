Persib Tambah Kekuatan di Sektor Belakang, Danijel Loncar Resmi Bergabung 

jpnn.com - Persib Bandung terus melengkapi komposisi skuad sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim kompetisi 2026/2027.

Tim berjuluk Maung Bandung itu resmi mendatangkan bek tengah asal Kroasia Danijel Loncar dengan kontrak berdurasi dua musim.

Bek berusia 29 tahun tersebut diharapkan mampu menambah kualitas sekaligus kedalaman skuad di sektor pertahanan.

Kehadirannya menjadi bagian dari strategi Persib untuk membangun tim kompetitif dengan kedalaman yang memadai guna menghadapi padatnya jadwal kompetisi musim depan.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan perekrutan Loncar merupakan hasil dari kebutuhan teknis yang telah diidentifikasi tim pelatih.

"Danijel Loncar merupakan pemain yang berposisi natural sebagai bek tengah. Posisi tersebut menjadi salah satu kebutuhan tim berdasarkan rekomendasi dari tim pelatih," kata Adhitia di Bandung, Sabtu (8/8/2026).

Menurutnya, musim 2026/2027 akan membawa tantangan lebih besar bagi Persib dengan keikutsertaan klub di Indonesia Super League, AFC Champions League Two, ASEAN Club Championship Shopee Cup, serta kompetisi domestik lainnya.

Karena itu, pembangunan skuad tidak hanya berorientasi pada kualitas 11 pemain utama, tetapi juga keseimbangan dan kesiapan seluruh tim dalam menghadapi intensitas pertandingan sepanjang musim.