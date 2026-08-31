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Persib Tanpa Pemain ke-12, tetapi Tolic Dapat Formula Tepat

Persib Tanpa Pemain ke-12, tetapi Tolic Dapat Formula Tepat
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Pelatih Persib Igor Tolic. Foto: Sutanto Nurhadi Permana/Persib

jpnn.com - BANDUNG - Persib akan menjamu wakil Filipina, Manila Digger FC, pada babak pendahuluan AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8) malam WIB.

Laga ini memiliki arti penting bagi kedua tim, karena inilah pintu menuju fase grup ACL Two 2026/2027. Pemenang pertandingan ini masuk di Grup E ACL Two.

Namun, pertandingan krusial tersebut harus berlangsung dalam suasana berbeda.

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Persib dipastikan tampil tanpa dukungan langsung pemain ke-12 mereka, Bobotoh, di tribune menyusul sanksi disiplin AFC akibat insiden yang terjadi pada musim sebelumnya.

Namun, Pelatih Persib Igor Tolic memastikan kondisi tersebut tidak akan mengurangi kesiapan timnya.

Menurut Tolic, seluruh persiapan telah dilakukan untuk menghadapi karakter permainan Manila Digger.

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Dia mengaku sudah menemukan formula yang tepat untuk mengatasi permainan Digger.

"Kami telah menemukan formula yang tepat dan para pemain akan mengeksekusinya untuk lulus ke babak selanjutnya," kata Tolic seperti dikutip dari halaman Persib.

Pertandingan krusial Persib vs Manila Digger di pendahuluan ACL Two hadir di Si Jalak Harupat malam ini.

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