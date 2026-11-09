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Persib Telan Pil Pahit dari Java United, Lihat Klasemen

Persib Telan Pil Pahit dari Java United, Lihat Klasemen
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Java United vs Persib Bandung di pekan ke-9 Super League. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - SEMARANG - Pil pahit dari Java United membuat Persib tak berada dalam kondisi yang menguntungkan dalam urusan persaingan di papan atas klasemen Super League.

Kekalahan 1-2 saat bertandang ke kandang Java United di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11) malam, membuat Persib tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen sementara, Persija Jakarta.

Persib nongkrong di urutan ke-5, di atas Persita yang menabung satu pertandingan.

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Hasil minor di pekan ke-9 kemarin pun menandai kekalahan ketiga skuad Maung Bandung di Super League.

Sebelum tunduk dari Java United, Persib keok di markas Persija Jakarta dan di kandang Madura United.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menerima kekalahan timnya dari Java United -musim lalu bernama Malut United.

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Tolic mengakui ketangguhan organisasi permainan Java United sejak menit awal. Dirinya telah mewaspadai potensi bahaya dari skema serangan balik cepat yang menjadi senjata utama tim lawan.

"Mengenai pertandingan, setelah sembilan pertandingan, kami datang untuk menghadapi tim yang bagus dan terorganisasi dengan baik. Kami tahu pertandingan ini akan sulit, terutama dalam mengantisipasi serangan balik lawan," kata Igor Tolic.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menerima kekalahan timnya dari Java United. Apa lagi katanya?

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