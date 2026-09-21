Persib Tembus Papan Atas Klasemen Super League setelah Perjalanan 17 Hari

jpnn.com - JEPARA - Persib Bandung meraih kemenangan penting dari Persijap Jepara pada pekan ketiga Super League di Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (20/9) malam.

Kemenangan 2-1 bak menjadi penutup manis dalam rangkaian tiga laga tandang Persib dalam 17 hari terakhir.

Sebelumnya, Persib kalah 1-2 di kandang Persija (Super League), lalu menang 1-0 di markas FC Seoul (ACL 2) dan akhirnya membawa pulang tiga poin dari Jepara.

Pelatih Persib Igor Tolic puas, lantaran kemenangan dari Persijap diraih setelah timnya telah menempuh perjalanan sekitar 13.000 hingga 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir.

"Akhirnya, setelah menempuh perjalanan sekitar 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir, dan melakoni tiga pertandingan, kami mengakhirinya dengan tiga poin. Saya pikir ini sangat layak," tuturnya seperti dipetik dari halaman Persib.

Menghadapi Persijap, Persib harus bekerja keras untuk mendapatkan kemenangan.

Tuan rumah lebih dulu membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12.

Namun, Pangeran Biru mampu memberikan respons cepat. Thom Haye menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan. Memasuki babak kedua, Uilliam Barros membawa Persib berbalik unggul melalui sontekannya pada menit ke-55.