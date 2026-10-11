Persib Tertinggal 0-2 dari Dewa United di Babak Pertama

jpnn.com - BANDUNG – Persib Bandung tertinggal 0-2 dari Dewa United pada babak pertama laga pekan ke-4 Super League di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (11/10) malam WIB.

Dewa United yang datang bertandang, tak terlihat gentar meladeni tuan rumah. Serangan-serangan Persib dihadapi dengan tenang oleh Dewa United.

Saat memegang bola, Dewa United juga tak terburu mengambil keputusan.

Gol pertama Dewa United lahir di menit ke-32 melalui Egy Maulana Vikri. Pakai kaki kanan, bukan kaki utama Egy.

Sementara itu, gol kedua lahir dari Noah Sadaoui di menit 45+1.

Sebelumnya, pada laga Minggu sore, dua tim pecah telur.

Java United meraih kemenangan pertamanya di Super League musim ini. Menang 2-1 dari Borneo FC di Semarang.

PSS Sleman juga mendulang kemenangan pertama musim ini, menundukkan PSM Makassar 3-0. (fs/jpnn)