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Persib Tertinggal 0-2 dari Dewa United di Babak Pertama

Persib Tertinggal 0-2 dari Dewa United di Babak Pertama
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Ilustrasi Super League. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG – Persib Bandung tertinggal 0-2 dari Dewa United pada babak pertama laga pekan ke-4 Super League di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (11/10) malam WIB.

Dewa United yang datang bertandang, tak terlihat gentar meladeni tuan rumah. Serangan-serangan Persib dihadapi dengan tenang oleh Dewa United.

Saat memegang bola, Dewa United juga tak terburu mengambil keputusan.

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Gol pertama Dewa United lahir di menit ke-32 melalui Egy Maulana Vikri. Pakai kaki kanan, bukan kaki utama Egy.

Sementara itu, gol kedua lahir dari Noah Sadaoui di menit 45+1.

Sebelumnya, pada laga Minggu sore, dua tim pecah telur.

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PSS Sleman juga mendulang kemenangan pertama musim ini, menundukkan PSM Makassar 3-0. (fs/jpnn)

Gol pertama yang bersarang ke gawang Persib Bandung lahir dari kaki kanan Egy MV.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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