Persib Tertinggal 0-2 dari Dewa United di Babak Pertama
jpnn.com - BANDUNG – Persib Bandung tertinggal 0-2 dari Dewa United pada babak pertama laga pekan ke-4 Super League di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (11/10) malam WIB.
Dewa United yang datang bertandang, tak terlihat gentar meladeni tuan rumah. Serangan-serangan Persib dihadapi dengan tenang oleh Dewa United.
Saat memegang bola, Dewa United juga tak terburu mengambil keputusan.
Gol pertama Dewa United lahir di menit ke-32 melalui Egy Maulana Vikri. Pakai kaki kanan, bukan kaki utama Egy.
Sementara itu, gol kedua lahir dari Noah Sadaoui di menit 45+1.
Sebelumnya, pada laga Minggu sore, dua tim pecah telur.
Java United meraih kemenangan pertamanya di Super League musim ini. Menang 2-1 dari Borneo FC di Semarang.
PSS Sleman juga mendulang kemenangan pertama musim ini, menundukkan PSM Makassar 3-0. (fs/jpnn)
Gol pertama yang bersarang ke gawang Persib Bandung lahir dari kaki kanan Egy MV.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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