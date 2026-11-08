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Persib Tertinggal 2 Gol dari Java United di Babak Pertama

Persib Tertinggal 2 Gol dari Java United di Babak Pertama
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Ilustrasi Super League. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - SEMARANG – Persib Bandung masih belum bisa membongkar pertahanan rapat Java United pada babak pertama pertemuan kedua klub di pekan ke-9 Super League.

Duel yang berlangsung di markas Java United, Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11) malam itu sengit. Persib tertinggal 0-2.

Gol pertama Java United lahir dari mantan pemain Persib, Ciro Alves.

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Ciro menjebol gawang Persib pada menit ke-5 melalui tendangan bebas.

Gustavo Almeida memperbesar keunggulan Java United melalui sundulan pada menit ke-19.

Sepanjang babak pertama, bintang-bintang Persib gagal bersinar.

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Flash Score mrangkum, Persib unggul jauh dalam urusan ball possession 72 persen berbanding 28 persen milik Java United.

Persib mengemas sembilan total shots, lima di antaranya on target. Sementara itu, Java United punya tujuh total shots, empat di antaranya on target. (fs/jpnn)

Persib mengemas sembilan total shots, lima di antaranya on target, tak ada yang berbuah gol.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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