Persib Tetapkan Tanggal Latihan Perdana, Igor Tolic Langsung Putar Otak
jpnn.com - Persib Bandung tidak ingin membuang waktu dalam menyambut musim kompetisi 2026/27.
Pangern Biru sudah menyusun agenda pramusim, yang sekaligus menjadi awal kiprah Igor Tolic sebagai pelatih kepala menggantikan Bojan Hodak.
Pelatih asal Kroasia tersebut memastikan sesi latihan perdana akan digelar pada 7 Juli 2026.
"Kami akan memulai pada tanggal 7 Juli," jelasnya.
Tolic menjelaskan tim pelatih bersama manajemen kini tengah merampungkan berbagai persiapan agar seluruh program pramusim berjalan sesuai rencana.
Salah satu fokus utama ialah memastikan seluruh pemain sudah berkumpul sejak hari pertama latihan sehingga proses pembentukan tim bisa berlangsung lebih maksimal.
"Kami sedang mengupayakan segala hal agar seluruh pemain dapat hadir sejak awal," tambahnya.
Bagi Persib, masa persiapan kali ini memiliki arti yang jauh lebih penting dibanding musim-musim sebelumnya.
Persib Bandung tidak ingin membuang waktu dalam menyambut musim kompetisi 2026/27.
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