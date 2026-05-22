Persib Tinggal Selangkah dari Juara, tapi Ramon Tanque Khawatir pada Satu Hal

jpnn.com - Persib Bandung akan memainkan partai krusial saat menjamu Persijap Jepara pada laga pemungkas BRI Super League 2025/26.

Duel Persib vs Persijap akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026).

Pertandingan kontra Laska Kalinyamat bisa menjadi penentu nasib Maung Bandung dalam perburuan gelar juara musim ini.

Saat ini, Persib masih memimpin klasemen dengan koleksi 78 poin, unggul dua angka dari pesaing terdekatnya Borneo FC.

Dengan satu pertandingan tersisa, Persib hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan trofi tetap berada di Bandung.

Namun, ancaman tetap membayangi. Pada saat bersamaan, Borneo FC masih menunggu peluang untuk merebut posisi puncak jika Persib terpeleset melawan Persijap.

Kekalahan bisa menggagalkan ambisi Maung Bandung mencatat hattrick juara, jika Borneo FC mampu menang atas Malut United.

Penyerang Persib Ramon Tanque menegaskan timnya sadar bahwa pekerjaan belum selesai.