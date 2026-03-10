Persib Tumbangkan Persik 3-0, Bojan Hodak Ternyata Paling Senang dengan Hal Ini

jpnn.com - Tuah Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) masih begitu kuat bagi Persib Bandung.

Persib kembali meraih kemenangan setelah mengalahkan tamunya, Persik Kediri, dengan skor telak 3-0 pada pekan ke-25 BRI Super League 2025/26.

Duel sengit ini kian menarik karena dua gol Persib lahir dari titik putih. Thom Haye dan Andrew Jung menjalankan tugasnya dengan baik sebagai eksekutor.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui pertandingan berjalan sulit sesuai dengan prediksinya.

Persik datang ke Bandung bukan tanpa perlawanan. Mereka tampil solid dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah.

Namun, Persik justru minim peluang dan kehilangan pemain di lini pertahanan, situasi yang kemudian dimanfaatkan skuad asuhan Hodak.

"Pertandingan yang sulit, mereka tim yang bagus dan bertahan dengan baik. Namun, mereka mungkin banyak kehilangan pemain di pertahanan dan itu yang kami manfaatkan," kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga, Senin (9/3/2026) malam.

Menurutnya, Persik memiliki satu peluang emas berbahaya pada menit akhir pertandingan.