jpnn.com - Persib Bandung menurunkan komposisi pemain terbaiknya saat menghadapi FC Seoul dalam babak penyisihan Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/11/2026) malam.

Tuan rumah Persib hanya membutuhkan hasil imbang untuk memantapkan posisi sebagai juara grup.

Dalam daftar susunan pemain yang dirilis, Teja Paku Alam dipercaya mengawal gawang Maung Bandung.

Adam Alis mendapat kepercayaan sebagai kapten tim.

Di sektor pertahanan, Persib menurunkan Sandy Walsh, Julio Cesar, Danijel Loncar, dan Patricio Matricardi.

Untuk lini tengah, pelatih Igor Tolic mempercayakan posisi tersebut kepada Eliano Reijnders, Gakuto Notsuda, serta Adam Alis. Adapun Luka Menalo, Mariano Peralta, dan Ragnar Oratmangoen menjadi andalan di lini serang.

Ada yang menarik dalam susunan pemain Persib malam ini. Nama Gabriel Mutombo masuk dalam daftar pemain cadangan.

Sebelumnya, pemain asal Prancis itu absen dalam beberapa pertandingan karena cedera.(mcr27/jpnn)