Persib Uji Kekuatan Anyar saat Hadapi Persebaya, Thom Haye dan Eliano Reijnders Debut?
jpnn.com - Persib Bandung berpeluang tampil dengan kekuatan berbeda saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League 2025/26.
Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persebaya akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (12/9/2025) sore.
Panggung Sejumlah Pemain Baru
Laga ini berpeluang menjadi panggung debut dua penggawa Timnas Indonesia, Thom Haye dan Eliano Reijnders, yang baru saja kembali dari agenda internasional.
Tak hanya Haye dan Reijnders, dua rekrutan anyar Persib lainnya, Federico Barba dan Andrew Jung, juga disiapkan pelatih Bojan Hodak untuk melakoni laga besar ini.
Artinya, Bobotoh -suporter Persib- berkesempatan menyaksikan empat wajah baru Maung Bandung tampil bersamaan di hadapan publik GBLA.
Haye dan Reijnders tampak sudah menyatu dengan tim setelah menjalani sesi latihan perdana. Sementara itu, Barba dan Jung sudah lebih dahulu beradaptasi dengan skuad sejak akhir pekan lalu.
Peluang Debut Thom Haye dan Eliano Reijnders
Hodak menegaskan kondisi keempat pemain barunya dalam keadaan fit. Khusus Andrew Jung, pelatih asal Kroasia itu menilai bomber asal Prancis tersebut hanya butuh waktu singkat untuk makin klop dengan rekan setimnya.
“Dia hanya perlu mengenal karakter permainan teman-temannya. Secara fisik, tidak ada masalah,” ujar Hodak.
Persib Bandung akan menguji kekuatan anyar saat menghadapi Persebaya Surabaya. Thom Haye dan Eliano Reijnders debut?
